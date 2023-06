Morata tra Roma e Al-Hilal

Qualche stella la Serie A la perderà, altre però potrebbero rientrare. È il caso di Alvaro Morata, obiettivo dei giallorossi di Mourinho. Il West Ham continua a fare muro su Scamacca: il centravanti vuole tornare alla Roma ma gli inglesi non sono disposti a concedere il prestito, allora Tiago Pinto sta lavorando (anche) per Morata, che certo non si può considerare un piano B. Bisognerà trovare la formula giusta con l'Atletico Madrid e nello stesso tempo sperare che lo spagnolo rifiuti la proposta da brividi che ha recapitato l'Al-Hilal (ci risiamo): 50 milioni all'anno d'ingaggio - bruscolini - e 20 più bonus all'Atletico. A Morata la decisione, la Roma attende fiduciosa.

(La Repubblica)