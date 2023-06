Missori-Volpato per l'assalto alla semifinale

Dentro o fuori. La baby Roma non ha alternative: deve vincere contro la Fiorentina dell'ex Aquilani (al massimo ai supplementari) per staccare il pass per la semifinale scudetto, che in caso di qualificazione andra in scena contro il Torino di Scurto, un altro ex. Non sono previsti i rigori dal regolamento. Se dopo 120' il punteggio resterà in equilibrio passeranno i viola per il miglior posizionamento alla fine della stagione regolare. Fiorentina-Roma - partita valida per il primo turno dei playoff - si gioca oggi al Ricci di Sassuolo alle 16 in punto. […] Insomma, Aquilani cerca la rivincita, mentre Guidi vuole fare un altro sgambetto al suo passato per tentare di centrare il double al primo anno a Trigoria. [...] Due le assenze pesantissime in casa Roma: Faticanti e Pisilli non ci sono perché stanno disputando il Mondiale Under 20 con l'Italia. Di base stiamo parlando di due terzi del centrocampo titolare. Il resto? Dipende da Mourinho. La sensazione però è che Volpato potrebbe scendere tra i baby per rinforzare la dose di imprevedibilità davanti. [...] Anche Missori è in odore di una maglia da titolare al Ricci, per di più con la fascia da capitano al braccio.

(Corsport)