Mezze verità e bluff per evitare un “mercatino”

Tutto alla luce del sole. Tutto troppo alla luce del sole. Obiettivi, appuntamenti, incontri, trattative, rifiuti. È poi altri obiettivi, altri appuntamenti, altri incontri, altre trattative magari ancora senza rifiuti. La Roma è improvvisamente diventata una casa di vetro. Tiago Pinto ha incontrato questo, Mourinho ha incontrato quell'altro oppure gli ha telefonato. Possibile che della Roma, il club più barricato d'Italia (vero mister Friedkin?), si sappia tutto? Qualcosa non torna. [...] I Friedkin, del resto, hanno abituato a stupire , cogliendoli di sorpresa, tifosi e addetti ai lavori. I parametri zero che dovevano esser presi sono stati già bloccati, quindi dovrebbe trattarsi di un acquisto più impegnativo. Complicato, in fondo, immaginare che Mou si accontenti di un altro "mercatino".

(Corsera)