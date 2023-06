Matic sceglie l’etichetta per il futuro: “Voglio essere il Mou dei calciatori”

Alle soglie dei 35 anni, Nemanja Matic ha avuto tanti soprannomi. Li racconta tutti, anche se ne vorrebbe uno nuovo, forse il più impegnativo. "Mi piace essere soprannominato “Il Professore” – dice a StarCasinòSport –. In Inghilterra, invece, mi chiamavano “Il Lupo”, me l’hanno dato al Manchester United. Rashford e gli altri giovani mi hanno chiamato così, forse perché in allenamento trovavo sempre il modo per vincere". Tutti però lo hanno conosciuto come un fedelissimo di Mou. "Penso sia una positivo. Tutti lo conoscono come allenatore e spero che un giorno che le persone diranno che ero il José Mourinho dei giocatori. Abbiamo lavorato in tre occasioni insieme, ne vado fiero". (...)

(gasport)