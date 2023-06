Matic: «Qui i tifosi migliori d'Italia»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - A lezione dal «professor» Matic. Il centrocampista serbo si è raccontato ai canali ufficiali della Roma, facendo così un bilancio del suo primo anno nella Capita-le. Arrivato la scorsa estate a parametro zero, il classe '88 ha collezionato ben 50 presene, realizzando due gol e 3 assist, cifre che hanno fatto scattare il rinnovo automatico, che lo legherà ai giallorossi per un altro anno. Uno dei motivi che l'ha convinto a sbarcare in Italia è stato Mourinho: «Abbiamo lavorato in tre occasioni insieme, ne vado fiero. A volte gli altri mi prendono in giro, ma è bello sapere che questo genere di allenatori ti rispetta. Tutti lo conoscono e spero che un giorno le persone diranno che io ero il Mourinho dei calciatori». Il serbo ha poi parlato dei tifosi della Roma, i migliori d'Italia secondo il serbo: «Sono fantastici. Non lo dico perché gioco qui, ma perché ho visto che le altre squadre per avere lo stadio pieno devono giocare bene per più partite. Da quando sono qui, nell'ultimo anno, abbiamo sempre avuto l'Olimpico pieno, è impressionante». Poi un commento sul derby : «Somiglia molto a quello tra United e Liverpool, in Premier però si pensa anche alle altre partite, qui invece è importantissimo»