Matic al centro: “Io, il Mourinho dei calciatori”

Il centrocampista serbo Nemanja Matic ha parlato ieri a StarCasino Sport e sarà al centro del progetto anche nella prossima stagione. “Penso sia una cosa positiva – le sue parole – tutti conoscono José come allenatore e spero che un giorno le persone diranno che ero il Mourinho dei calciatori, quindi lo ringrazio. Con lui abbiamo lavorato tanto insieme, ne vado fiero. A volte gli altri ridono e mi prendono in giro ma è bello sapere che questo genere di allenatori ti rispetta”. (...) "Il derby? Somiglia molto alle sfide tra Manchester United e Liverpool. Gli italiani rispetto agli inglesi sono più appassionati e il derby, in par-ticolare, significa tanto per loro. In Premier si pensa al derby ma si pensa anche che dopo tre giorni c’è un’altra partita, magari contro una big. Le persone si dimenticano presto dell’ultima partita, qua invece il derby e importantissimo”.

(corsera)