Marea giallorossa: Budapest in festa con i tifosi italiani

Almeno 10mila persone in corteo per le strade di Budapest. I tifosi della Roma hanno dato spettacolo a quattro ore dal fischio d'inizio della finale di Europa League contro il Siviglia. E poi dentro lo stadio una splendida coreografia: "Figli della lupa". L'appuntamento, sin dalla mattina, era alla fan zone, dove vi erano anche gli ex calciatori giallorossi Perrotta, Cassetti e Rizzitelli. Allo stadio, invece, erano presenti molti vip tra cui Totti, Sensi, Mastrandrea, Amendola, Venditti, Damiano dei Maneskin, Noemi, Malago, Abodi, Gravina e Ceferin.

(Il Messaggero)