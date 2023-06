Mai così vicini: Dan e Mou, in ballo il rinnovo

José Mourinho sta trascorrendo le vacanze a Setubal, mentre Dan Friedkin è atterrato con il suo aereo a Cascais. Può aver deciso di trascorrere qualche giorno con vista sull'Atlantico, ma la logica porta a pensare che un contatto con l'allenatore ci sia stato. Non è in discussione nell'immediato futuro, ma forse è tempo di parlare di prolungamento del contratto (probabilmente fino al 2026). È lecito, dal punto di vista di una società, tergiversare su un impegno pluriennale con un tecnico, ma è altrettanto comprensibile che un personaggio come lo Special One chieda garanzie su un rapporto più lungo per completare il percorso intrapreso il 4 maggio 2021.

Intanto Pinto ha perfezionato la cessione di Kluivert al Bournemouth per 11 milioni più bonus e di Missori al Sassuolo, che sarà accompagnato a breve da Volpato per 10 milioni totali. L'ultimo tassello sarà Carles Perez al Celta Vigo per 6 milioni. Confermato l'interesse della Roma per Savio, ala classe 2004 del Troyes.

