L’Under 17 è campione d’Italia: l’Inter va ko

La Roma Under 17 di Marco Ciaralli è campione d’Italia. Nella finale di Ancona, davanti al ct Roberto Mancini, i giovani giallo rossi superano in rimonta l’Inter (2-1). Una vittoria meritata, messa in discussione solamente nei primi minuti, quando a sorpresa la squadra di Tiziano Polenghi è passata in vantaggio grazie alla rete di Mosconi (5′). Ma prima Feola di testa (19′) e poi Nardozi (25′), finalizzando il contropiede perfetto imbastito da Bah (cugino di Darboe) e rifinito da Mannini, la ribaltano. Per la Roma in questa categoria è l’ottavo titolo, agganciando proprio i nerazzurri. E in generale è il quarto scudetto negli ultimi dieci anni. (...) E lunedì un’altra finale scudetto: l’Under 16 se la vedrà contro la Fiorentina. Sono già tre gli scudetti della Roma in questa stagione.

(Il Messaggero)