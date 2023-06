L’Under 16 gioca per lo scudetto

Il cammino è stato lunghissimo e pieno di ostacoli. A inizio stagione c'erano quaranta squadre in corsa, adesso però sono rimaste solamente in due a contendersi lo scudetto Under 16: la Roma campione in carica e la Fiorentina, alla sua prima finale in questa categoria "nuova", creata sette anni fa per fare da ponte tra l'Under 15 e l'Under 17. L’appuntamento con l'assegnazione del titolo di campioni d’Italia è fissato stasera allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto: palla al centro alle 20 in punto con diretta su Dazn e sul sito ufficiale della Figc.

(corsport)