L'ultima carezza di Mou: "Non dovete piangere"

C'è un momento in cui la storia tra Mourinho e la Roma non sembra finita, ovvero quando i giocatori in cerchio lo ascoltano in modo religioso al termine dei rigori: "Avete giocato una grande partita, vi ha visto tutta Europa. Dovete essere orgogliosi", le parole del tecnico. Un'immagine simbolica: Mourinho è al centro, fisicamente, di tutto. Sa che a Roma è amato, adorato, idolatrato. E se non sente il rumore dei nemici, forse sente il silenzio. Il silenzio della proprietà: "Voglio restare, però i miei giocatori meritano di più, io merito di più e voglio lottare per il più. Sono stanco di essere allenatore, uomo di comunicazione, di essere la faccia che dice che ci hanno derubato. Voglio rimanere con le condizioni per dare di più". Pensava di poter discutere di rinnovo, di progetti, di giocatori. E in fondo la famiglia Friedkin viene davvero da un altro mondo, dove i contratti contano, le firme pure, le scadenze ancora di più. Ma la società non lo ha cercato e non ha intenzione di farlo.

(La Repubblica)