L'orgoglio dopo le lacrime: "Ora avanti con Mourinho"

"L'appuntamento con le vittorie è solo rimandato. Con Mourinho prima o poi si vince. Per questo i Friedkin devono rinnovargli il contratto", afferma Tommaso, un tifoso della Roma. Pensiero analogo per Valerio Pochini: "Penso che la società debba confermare lo Special One: il mister ha dimostrato di saper portare una rosa non esattamente di primo piano a giocarsi una finale europea dopo un anno". Giusy Pennacchia esalta il tecnico: "C'è solo un uomo a cui va il merito di aver condotto la squadra a conquistare la Conference e a disputare la finale di Europa League: José Mourinho da Setubal".

Ovviamente c'è anche chi non si schiera con il portoghese: "A me il suo gioco non piace - dice Marco M -. Sì la Conference e la finale di Europa League, ma vorrei vedere la mia squadra giocare e quello di Mou non è esattamente la celebrazione del gioco del calcio".

(Il Messaggero)