Londra chiama Roma: non solo Scamacca

Ufficialmente è un viaggio volto soltanto ad ascoltare possibili offerte per alcuni elementi della rosa. Ma visto che normalmente è il richiedente che si muove verso l’offerente e non viceversa, è lecito attendersi che il blitz di Pinto a Londra – al netto delle smentite che arrivano da Trigoria – abbia come obiettivo sia vendere che capire i margini di operatività su Scamacca. (...) La Roma deve rientrare di 30 milioni di plusvalenze entro fine mese. E se almeno un terzo potrebbero arrivare da Volpato (in stato avanzato la cessione al Sassuolo per 9 milioni) e Missori (c’è anche un sondaggio della Juve), gli altri dovranno essere ricavati dalle cessioni degli esuberi. Il riferimento è a Kluivert (avviata una trattativa con il Bornemouth che vorrebbe trattenere anche Viña) ma non solo. Karsdorp è un altro calciatore che in Premier potrebbe avere mercato. Alcuni media inglesi lo hanno avvicinato al West Ham, nell’ambito della trattativa per Scamacca. Destinazione credibile se non fosse che la Roma punta ad ottenere il centravanti soltanto in prestito. (...) Premier che non dovrebbe essere invece la destinazione di altri cavalli di ritorno tipo Villar e Carles Perez. Per il secondo, ci sono interessamenti del Maiorca e dell’Almeria, oltre al Celta Vigo che avendo fatto cadere l’opzione di riscatto a 10 milioni, sta provando a strapparlo a costi vantaggiosi. Non gli 8 richiesti da Pinto. (...) Il gm giallorosso Pinto deve quindi vendere ma non troppo. Pena la possibilità d’inserire altri atleti nella lista Uefa (come accaduto ad esempio a gennaio con Solbakken). Senza contare che poi il prossimo anno sarebbe costretto ad abbassare ulteriormente i costi, privandosi di ulteriori elementi. Lavoro che ha come traguardo finale il 2026 quando la somma del deficit aggregato non dovrà superare 60 milioni. (...)

(Il Messaggero)