L'Olimpico ammutolito. La maledizione dei rigori annienta tutti i sogni

L'attesa del popolo romanista per quella che era sentita come la partita di riscatto per una intera stagione si era fatta sentire subito nei cori dell'Olimpico. Tutto si è svolto come se sul manto verde ci fossero davvero i giocatori. L'altalena di emozioni è esplosa al gol di Dybala, ma poi è calato il silenzio dopo l'autorete di Mancini. Poi l'ansia per i rigori, ma la finale va al Siviglia, che vince 5-2. L'Olimpico si svuota lentamente e l'ultima immagine è quella di Mourinho sempre applaudito dai romanisti.

(corsera)