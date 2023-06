Lo Special, mercato e prezzi popolari: la rivoluzione americana di Friedkin

Da Siviglia a Siviglia si chiude un cerchio per Dan Friedkin. Era il 6 agosto del 2020 quando l'imprenditore americano firmava un contratto preliminare da 591 milioni che il 17 dello stesso mese lo avrebbe fatto diventare il presidente della Roma. Lo stesso giorno, la squadra allora allenata da Fonseca fu esclusa dall'Europa League perdendo contro il Siviglia agli ottavi. Da quel momento è iniziato il lavoro di Dan, il quale ha scelto a gennaio 2021 Tiago Pinto come gm e ha contribuito a portare la Roma a due finali europee consecutive. Inoltre il presidente americano riuscì a ingaggiare Mourinho e il 4 maggio 2021 venne ufficializzata la trattativa. Una delle vittorie più grandi della società è aver riportato i tifosi all'Olimpico grazie a prezzi popolari e a una squadra che affascina.

Intanto si lavora alla costruzione dello stadio a Pietralata e il sogno è inaugurarlo nel 2017, anno del centenario del club.

Il primo colpo di mercato è stato Abraham, una spesa da 45 milioni. Poi la multa per il mancato rispetto del FPF da 35 milioni e il settlement agreement lo hanno costretto a cambiare strategia ingaggiando calciatori a parametro zero, ma anche qui non sono mancate le sorprese, su tutte l'arrivo di Dybala.

