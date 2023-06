L'inossidabile Matic ha tanta voglia di Roma

Prima la Turchia poi la vacanza è continuata tra Serbia e Montenegro per Nemanja Matic, che si gode il relax con la famiglia prima di ripartire il 10 luglio con la nuova stagione. Il centrocampista è stato uno migliori giocatori della Roma in stagione e si è conquistato il rinnovo sul campo. Nel contratto c'era l'opzione automatica per il prolungamento fino al 2024 in base alle presenze (raggiungimento del 40% delle partite da titolare o di almeno 45 minuti). E non c'è stata trattativa, un altro anno a Roma a scatola chiusa e via.

Matic si è calato nella parte di braccio destro dell'allenatore, del resto è il prototipo del giocatore che piace al tecnico portoghese, e sotto la sua ala sono cresciuti molti "bambini" come Bove e Tahirovic. Per lui Siviglia-Roma rappresenta la terza finale di Europa League persa in carriera, dopo la delusione con Benfica e Manchester United, e adesso riparte inseguendo il sogno europeo.

(Corsport)