L'inglese Taylor insofferente alle proteste

Contrasti decisi, pochi falli e giallo a Matic per gomitata a Ocampos. Taylor non accetta proteste per un contatto alto subito in area da Abraham e il VAR concorda. Giusta l'ammonizione a Pellegrini per simulazione. Le proteste dei giallorossi innervosiscono l'arbitro, il quale non vede qualche fallo a favore dei capitolini. Corretto cancellare il rigore concesso precedentemente al Siviglia, mentre successivamente sia Taylor sia il VAR giudicano involontario il tocco di braccio di Fernando.

(corsera)