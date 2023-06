Limitare gli infortuni: sarà il primo obiettivo in ritiro

Dieci giorni. Poi si alzerà il sipario sulla nuova stagione della Roma: la data da segnare in rosso è il 10 luglio, il giorno scelto da Mourinho per il raduno a Trigoria. In avvio si andrà sulla rottine con le visite mediche, gli esami clinici e i test di atletica. Poi si inizierà a fare sul serio. (...) Il focus sarà puntato sulla preparazione fisica per limitare i 33 infortuni della scorsa stagione, di cui 19 di natura muscolare, che hanno portato via giocatori per mesi e mesi. Al dì là di Wijnaldum che si è rotto la tibia in allenamento o dei sacrifici fatti da Pellegrini e Belotti (ha giocato anche con la costola rotta), l'obiettivo è di non arrivare mai più con gli uomini contati ai grandi appuntamenti. L'esempiopiù lampan-te? Contro l'Inter quando sono mancati in contemporanea Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Wijnaldum, Llorente, El Shaarawy e Dybala. ll lavoro atletico, quindi, sarà accurato, aumentato gradualmente senza troppi carichi. (...) Si stanno valutando deiritiri in Svizzera (un posto del cuore per i Friedkin), Austria, ma anche qui a Roma, dentro Trigoria. E' stata confermata, invece, la tappa a Singapore, la ricchissima e futurista città-stato che si trova a sud della Malesia. La Roma, laggiù, sfiderà in amichevole il Rothenham, il 26 luglio. (...)

(corsport)