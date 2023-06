Le vacanze romaniste tra Miami e la Grecia

Dybala è arrivato a Miami con la famiglia di Oriana Sabatini, la fidanzata. In Florida c’era già Rick Karsdorp mentre in Grecia è sbarcato Stephan El Shaarawy con la compagna Ludovica Pagani. Sempre in Grecia, a Zante, c’è Chris Smalling con moglie e figlio. Ha scelto invece, Forte dei Marmi Gianluca Mancini: presto lo raggiungeranno Pellegrini e Cristante, che hanno preso li come lui, una villa. Tutti insieme andranno, poi al matrimonio religioso di Spinazzola. (...) Belotti è invece in un resort in Salento. Con lui la moglie Giorgia, le figlie e l’amico Morrone con famiglia. Vacanze all’insegna del relax per l’attaccante fresco di rinnovo che poi trascorrerà la seconda parte delle ferie in Sicilia, a Palermo, la città natale della compagna. (...) Resterà, invece, in Portogallo Rui Patricio, almeno nei primi giorni di vacanza, mentre Zalewski, prima della nazionale, è andato a Santorini con la fidanzata. Tutti i giocatori hanno già il programma di lavoro pronto: i nazionali, dopo le partite, si fermeranno per un paio di settimane prima di ricominciare, gli altri tra pochi giorni riprenderanno a fare qualcosa. Dybala, ad esempio, ha tutto ben chiaro: si sta rilassando a casa di Oriana ma presto riprenderà con lo stesso allenatore che lo ha aiutato un anno fa (...)

(corsport)