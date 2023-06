Le richieste di Mourinho e il gelo della Roma. Tre giorni per la verità

La gelida stretta di mano al vice presidente Ryan Friedkin in mezzo al campo, prima di gettare la medaglia ai tifosi, è un messaggio. Dopo la finale perduta di Europa League non esistono più motivi per rinviare la domanda delle domande: Mourinho allenerà la Roma nella prossima stagione? «Resto qui, sto qui» ha detto ai giocatori abbrac-ciandoli in un cerchio, così striden-te col saluto al proprietario. Ma resterà solo a certe condizioni. (...) Lui vuol chiarezza sui programmi del club. Il club vuol prima capire in quale scenario tecnico e quindi economico andrebbe pen-sata la prossima stagione. (...) L'ultimatum per un incontro lo ha fissato lui stesso: c'è tempo fino a lunedì, "poi vado in vacanza". E José in vacanza non riceve volentieri visite. Quindi, la successiva data utile per sedersi intorno al tavolo sarebbe a inizio luglio, a poche ore dalla ripresa della nuova stagione. Tardissimo. Ma la distanza della proprietà da tutto ciò lo dimostra Dan Friedkin: in campo un anno fa per sollevare la Conference, stavolta non ha nemmeno salutato la squadra dopo la sconfitta. La percezione trasferita senza troppi filtri ai suoi amici all'esterno è che José Mourinho resti innamoratissimo di Roma e della Roma come entità. Molto meno del club e di chi lo gestisce. (...) Come uscirne? Difficilmente José si dimetterà: non lo ha mai fatto e anche se qualche panchina nobile potrebbe liberarsi - Real, Psg - lui giura di non aver parlato con nessuno. Da capire se la società avrà la forza o l'intenzione di mandarlo via. O se non finisca come altre volte, al Chelsea, allo United. Mourinho e il suo club ostaggio di un contratto (il suo, da 7 milioni netti, scadrà tra un anno) che restano insieme nonostante la storia sia finita. Per poi trovarsi dopo pochi mesi a dover divorziare per il clima irrespirabile all'interno dello spogliatoio, mandando in frantumi, insieme al matrimonio, anche la nuova stagione.

(La Repubblica)