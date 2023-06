Lazio, c'è l'accordo con Berardi ma manca quello con il Sassuolo

Piede sull'acceleratore. La Lazio prova a stringere per Domenico Berardi del Sassuolo. Il presidente Lotito in questi giorni sta seguendo alcuni impegni politici in Molise, ma c'è già un accorcio di massima fra il club biancoceleste e l'esterno italiano. L'affare si può chiudere sulla base di un quadriennale a 2,5 milioni l'anno (più bonus), manca l'intesa con il Sassuolo. La Lazio sarebbe disposta a mettere sul piatto 20 milioni più il cartellino di Cancellieri: si tratta. Berardi è il primo nome fatto da Sarri a Lotito per rinforzare la squadra. (...) Il tecnico spinge affinché la trattativa si chiuda, cercando di anticipare la concorrenza, su di lui c'è anche la Roma. (...)

(corsera)