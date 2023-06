La triste notte di Mancini: passa da eroe a «cattivo»

Il calcioo dà e il calcioo toglie. Così capita che nel giro di pochi minuti, per dirla all'inglese, puoi passare da hero a villain. Gianluca Mancini, 27 anni, contratto con la Roma fino al 2027, 9 presenze in Nazionale ma ai tempi dell'Europeo vinto dagli azzurri gli fu preferito Toloi, se ne è accorto mercoledì sera nella maniera più crudele. Al 35' era nero. Sua la deliziosa verticalizzazione che ha mandato in porta Dybala. Un assist vero, confezionato con piedi da centrocampista. (...) Nella ripresa, invece, sono iniziati i problemi del villain. Ammonizione al 48', da gestire poi per tanti minuti: un problema per un difensore propenso al cartellino giallo. Al 55' l'autogol che ha permesso agli andalusi di pareggiare. Un cross teso dalla fascia destra, con Spinazzola spettatore non pagante; Smalling a «impanargli» un po' la visione e El-Nesyri che pressa alle spalle. (...) Poi, scelta sbagliata di Mourinho, il secondo posto nella lista dei rigoristi per la lotteria finale. Un tiro centrale, da difensore poco abituato ai penalty. (...) . E vero, come dice Mou, che i rigori si tirano insieme e che l'errore è di tutti, non solo di chi ha avuta il coraggio di presentarsi sul dischetto. In questo senso, a Mancini non sono mai mancati personalità e coraggio, tanto da essere tra i fedelissimi dello Special One. In campionato ha giocato 34 partite su 37 e con 2.776 minuti è il terzo giocatore di movimento più usato dopo Cristante (2.848) e lbanez (2.797). A questi vanno aggiunti 135 minuti in Coppa Italia (2 presenze su 2) e 1.304 in Europa League (14 su 15). È il vice capitano e, insieme a Pellegrini, ha raccolto le confessioni di Mou prima della finale. (...)

(corsera)