La Spagna spegne all'88' la speranza azzurra. Consola super Frattesi

Ancora una volta un tiro di Rodri ha fatto male all'Italia: dopo il gol all'Inter in finale di Champions League il centrocampista ha regalato l'assist per Joselu che decide la partita contro gli azzurri. Cinque finali perse per l'Italia, dopo le tre di club e quella dell'Italia Under 20 anche la Nations League è evaporata. L'Italia ha giocato un buon primo tempo ma è calata nel secondo, con l'errore di Bonucci e la prestazione di Frattesi che confermano come bisogna cominciare a guardare al futuro, liberandosi dai vincoli di gratitudine. Serve un programma serio di ringiovanimento, come ha fatto Luis De La Fuente che ha cambiato ben 8 giocatori.

Il cambio di Mancini è stato a centrocampo: due incursori puri (Frattesi e Barella) al fianco di Jorginho, più giocatori come Spinazzola, Zaniolo e Immobile che cercano costantemente la profondità. Il problema è che dopo tre minuti Bonucci sbaglia nel disimpegno, Yeremi Pino prende palla e segna subito. L'Italia però reagisce e con un passaggio delizioso di Jorginho che innesca Zaniolo, trova il mani di Le Normand e pareggia con Immobile su rigore. Il secondo tempo però comincia male, l'ingresso di Asensio crea densità offensiva e non bastano i cambi di Mancini a sistemare le cose. L'unica occasione è sui piedi di Frattesi e quando arriva la sentenza nel finale l'Italia è costretta a recuperare senza punte di ruolo in campo. Si ripartirà a settembre dalla Macedonia, che suona come un incubo.

