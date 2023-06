La Roma ricorda Giampiero Scalamogna, uno degli autori dell'inno: "Oggi avrebbe compiuto 80 anni" (VIDEO)

Esattamente 80 anni fa nasceva Giampiero Scalamogna. In arte, Gepy & Gepy. Indimenticato compositore, fu uno degli autori di "Roma, Roma, Roma". Vogliamo celebrare l'anniversario e la figura di Giampiero, che ci ha lasciato il 3 giugno 2010, con questo pezzo che racconta la genesi del nostro inno. [...] In una classifica stilata anni fa, France Football pose "Roma, Roma, Roma" al secondo posto tra gli inni calcistici più belli di sempre, dopo "You'll never walk alone". Se il testo è noto ed è cantato da ogni romanista, in molti ne ignorano probabilmente la nascita. E forse anche il vero titolo. Che non è "Roma, Roma, Roma", ma "Roma (non si discute, si ama)".

Il nostro inno viene diffuso per la prima volta dagli altoparlanti dell'Olimpico per pochi secondi il 15 dicembre 1974, durante un Roma-Fiorentina che sarà deciso da un gol di un giovane Penzo. Dopo la rete di Penzo, le note di "Roma (non si discute, si ama)" accompagnano per pochi secondi l'esultanza giallorossa. Durante la partita non si poteva fare. La Roma di Anzalone pagò infatti una multa. [...] L'autore principale del brano, che sarà poi affidato alla voce solista di Antonello Venditti, è un paroliere romano e romanista. Si chiama Giampiero Scalamogna. Nell'ambiente è conosciuto con lo pseudonimo di "Gepy & Gepy". Oltre a Scalamogna e a Venditti, gli altri due autori sono Franco Latini e Sergio Bardotti.

"Un giorno che venivo da via dei Prati Fiscali in direzione di Montesacro ho pensato la canzone. Quando sono arrivato, sono andato nella saletta dove c’era il pianoforte e l’ho provata. Insomma, come ho fatto sentire il motivo ad Antonello, accennando 'Roma, Roma, Roma', lui se n’è subito uscito con 'Core de sta città'. Gli ho detto: 'Se fai tutto il pezzo così, stamo a cavallo'. E invece, dopo due mesi che non arrivava, ci siamo messi lì, io e Sergio Bardotti, e il testo alla fine è uscito fuori. Qualche giorno dopo andai a casa di Sergio, una villa dalle parti di Mentana". Anni fa, Gepy raccontò al quotidiano "Il Romanista" l'origine dell'inno:

[...] C'è un aneddoto legato a una strofa in particolare. Il testo originario era 'T'ha dipinta Dio'. Erano però altri tempi. Era un'altra Italia. L'ostacolo si aggirò modificandola con 'T'ho dipinta io'. [...] Gepy non c'è più. Ci ha lasciato nel 2010, a 67 anni. Con "Roma, Roma, Roma" ha saputo però ricavarsi una nicchia nell'eternità. In molti hanno cantato la Roma. In pochi l'hanno dipinta come Gepy. (asroma.com) VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE