La Roma fa muro: c'è l'ok per Ndicka anche se il Milan non vuole mollare

Nonostante la Roma debba incassare 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, Tiago Pinto è al lavoro anche per respingere gli attacchi del Milan per Evan Ndicka, difensore che lascerà l'Eintracht Francoforte a parametro zero. Gli agenti del calciatore stanno aspettando lo scambio di documenti per la firma, in attesa di sbarcare nella Capitale la prossima settimana per effettuare le visite mediche di rito. L'accordo sarebbe stato trovato sulla base di un quinquennale a 3 milioni a stagione più bonus alla firma, ma i rossoneri non mollano e provano a inserirsi. Pioli ha parlato con il calciatore, ma non ha potuto garantirgli il posto da titolare, motivo per cui i giallorossi sono in vantaggio. Sullo sfondo, inoltre, c'è anche il Manchester United.

Il duello con il Milan si rinnova anche per Youri Tielemans, che lascerà il Leicester al termine della stagione. Il calciatore si trova bene in Inghilterra e l'Aston Villa sarebbe pronto ad accoglierlo.

Per quanto riguarda le cessioni, Roger Ibanez è seguito dal Tottenham e presto potrebbe sferrare l'affondo decisivo. Non è impossibile la cessione a titolo definitivo di Carles Perez, tornato nella Capitale dopo il prestito al Celta Vigo. L'attaccante spagnolo, infatti, piace al Getafe.

(gasport)