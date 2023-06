La Roma e le nuove strategie di mercato (post ko di Abraham) per soddisfare l'Uefa

Entro la fine di giugno Tiago Pinto e i suoi collaboratori dovranno riuscire a ricavare circa 30 milioni di euro, a causa del settlement agreement con la Uefa che obbliga il club dei Friedkin a rispettare i paletti imposti dal Financial Fair Play. In tal senso non vanno considerati i 13,5 milioni ricavati dalla cessione di Zaniolo al Galatasaray. Il principale candidato per partire era Tammy Abraham, ma il grave infortunio contro lo Spezia ha reso impossibile la cessione del giocatore in estate. Adesso la Roma dovrà fare una serie di operazioni che riguardano sia gli esuberi, sia alcuni pezzi pregiati della rosa di José Mourinho.

La via più naturale per accumulare la cifra necessaria è monetizzare quei giocatori che non rientrano più nei piani di Mourinho. Si parla di Gonzalo Villar, Bryan Reynolds, Matias Viña, Carles Perez e Justin Kluivert. Il Getafe ha comunicato a Villar l’intenzione di non riscattarlo, con la Roma intenzionata comunque a cederlo a titolo definitivo. Chi invece potrebbe rimanere in Liga è Carles Perez, col Celta Vigo che vorrebbe abbassare la richiesta della Roma di 10 milioni per tenere lo spagnolo a titolo definitivo. Discorso simile per Kluivert, col Valencia in attesa di capire quale allenatore arriverà e se darà l'ok per l'investimento richiesto di 15 milioni. Reynolds non è stato riscattato dal Westerlo, ma il club belga è in trattativa con la Roma per acquistarlo a meno dei 7 milioni richiesti. Infine il Bournemouth sta decidendo se spendere i 15 milioni che servono per l'acquisto di Viña a titolo definitivo.

Tra i pezzi pregiati della rosa il principale indiziato alla partenza ora è Roger Ibañez, che pesa a bilancio circa 3,2 milioni. Nelle ultime settimane il Tottenham ha iniziato a seguirlo con attenzione, con Tiago Pinto che valuta il giocatore almeno 35 milioni. Anche Leonardo Spinazzola, in scadenza nel 2024, è considerato tra i cedibili.

L'ultima possibilità sarebbe la cessione di alcuni dei giovani del vivaio giallorosso valorizzati proprio da Mourinho negli ultimi anni. I due nomi principali, che la Roma non vorrebbe cedere se non di fronte a offerte irrinunciabili, sono Nicola Zalewski ed Edoardo Bove. Meno complicato invece l’eventuale addio di uno tra Benjamin Tahirovic e Cristian Volpato, che potrebbero proseguire la loro carriera lontano dalla capitale.

