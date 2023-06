La Roma è in pole sul mercato e pensa in grande

[...] La società giallorossa si è guadagnata la pole position degli affari fatti. Piazzando due colpi di alto profilo. Prima Aouar e poi Ndicka, letteralmente strappati a una folta concorrenza internazionale. Già, perché non è casuale, e non è curioso, che due giocatori così bravi - e giovanissimi - si siano liberati a parametro zero. Sapevano da tempo, evidentemente, di interessare alla Roma. Un lavoro che parte da lontano e ha permesso a Tiago Pinto di respingere anche i colpi di coda di altri club. Non è un mistero, infatti, che il Milan abbia provato ad inserirsi in extremis per il difensore, trovando però la strada sbarrata dalla volontà del giocatore di mantenere una parola data. Acquisti, quelli di Aouar e Ndicka, di due titolarissimi, non certo giocatori di contorno. Perché, nel calcio di oggi titolare non vuol dire essere assoluto padrone di una maglia, ma - con così tanti impegni e cinque sostituzioni a partita - di essere tra i protagonisti assoluti sia in partenza che nelle rotazioni. L’antipasto ghiotto di una campagna acquisti che, tenendo conto dei paletti fissati del fair play finanziario, sta continuando in queste ore. Dalla cessione di Tahirovic alla possibile partenza di Ibanez, dal contatto per Scamacca al tavolo allestito per riuscire a trattenere Llorente, la Roma è in piena attività. Una voglia di migliorarsi e crescere evidentemente apprezzata dai tifosi.

(gasport)