La Roma cala il tris: Aouar, N’Dicka e Tielemans

Tre titolari, tre occasioni, tre talenti. Costo totale? Zero. La Roma ha già preso Houssem Aouar, centrocampista di qualità che a 25 anni ha deciso di lasciare il Lione. Sta per chiudere l’accordo con Evan N’Dicka, difensore centrale mancino, che non ha rinnovato con l’Eintracht fino alla scadenza del contratto. E spera di calare un difficile tris, ingaggiando anche Youri Tielemans, centrocampista affrontato e battuto lo scorso anno con il Leicester. La strategia è tracciata e ricalca in parte quella dell’estate 2022, ma stavolta si ragiona per il presente e anche per il futuro: Aouar è un ‘98, N’Dicka è nato nel 1999 mentre il più vecchio del terzetto, Tielemans, è un ‘97. Si tratta quindi di ricostruire un serbatoio al quale attingere in caso di necessità.

[...] Uno come N’Dicka, subito dopo essere inglobato della rosa, avrebbe una valutazione di 10-15 milioni che sono un’assicurazione nel medio periodo. Idem Aouar, che ieri ha salutato con un lungo post social i tifosi del Lione ed è entrato a Trigoria per misurare i vestiti e posare con la nuova maglia. L’ufficializzazione del contratto fino al 2028 firmato con la Roma è attesa nelle prossime ore. Se riuscisse a rilanciarsi con la Roma, potrebbe di nuovo acquisire un valore di mercato superiore ai 20 milioni.

[...] Infine su Tielemans si sono fiondati in molti quando la notizia del mancato rinnovo con il Leicester, poi retrocesso, è diventata di dominio pubblico. Anche in Inghilterra diversi club hanno presentato un’offerta, a cominciare dall’Aston Villa. La Roma è alla finestra, ha cercato di inserirsi, ma la concorrenza è molto agguerrita e qualificata. Uno come Tielemans, con il contratto lungo, vale potenzialmente 30 milioni. Non sarà facile per Tiago Pinto portarlo a Trigoria. Ma non sottovalutate Mourinho nell’attività preferita dell’estate: alzare il telefono per motivare i giocatori.

(corrieredellosport.it)

