La nuova Roma a parametro zero: si abbassa l’età

C’è parametro zero e parametro zero. La Roma è costretta a pescare nella lista degli svincolati per l’accordo siglato con la Uefa sul rispetto del Financial Fair Play. Servono plusvalenze entro il 30 giugno – Ibanez è il primo nome sulla lista delle uscite, ci sono più club di Premier League interessate al brasiliano – e Tiago Pinto è stato chiaro al riguardo: questo è il momento di pensare a vendere. I nomi sui quali si è concentrato Tiago Pinto per la prossima stagione hanno invece un altro profilo. Uno è praticamente arruolato: Houssem Aouar, 24 anni, centrocampista ex Olympique Lione. Uno è conteso dal Milan ma vede ancora la Roma in vantaggio: Evan N’Dicka, 23 anni, difensore francese svincolato dall’Eintracht Francoforte. Il terzo è di gran lunga il più difficile da avvicinare, ai limiti del sogno: Youri Tielemans, 26 anni, centrocampista belga retrocesso dalla Premier League in Championship con il Leicester. [...] Il lavoro di Tiago Pinto riguarda anche i rientri: Villar, Vina, Reynolds, Carles Perez e Kluivert (solo gli ultimi due hanno buone possibilità di essere ceduti definitivamente). Per Shomurodov si aspetta lo spareggio Spezia-Verona per non retrocedere in serie B. La buona notizia è invece la scadenza dei contratti di Coric e Bianda.

(corsera)