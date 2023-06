La maglia Adidas è pronta: in vendita dal 21 luglio

Nuova stagione, nuovo sponsor tecnico. Tra pochi giorni il club saluterà ufficialmente dopo due stagioni (non esaltanti) la New Balcance per abbracciare nuovamente l'Adidas. Dopo quasi trent'anni tornerà il binomio tra i due brand. (...) La nuova divisa ha i colori tradizionali del club, mentre sulla maglia ritornerà il celebre "Lupetto" di Gratton", che sostituirà lo stemma classico. Sia i bordi delle maniche che il colletto avranno strisce gialle, stesso colore utilizzato per il lago Adidas e per lo stemma. Sul retro, sotto il colletto della maglia, ci potrebbe essere invece una patch con la scritta «Daje Roma daje». (....) Tra pochi giorni la Roma ufficializzerà il nuovo accordo con Adidas e presenterà sui propri social la prima divisa. Poi, se non ci saranno cambiamenti, sarà messa in vendita negli stare della marca d'abbigliamente e in quelli della Roma a partire dal 21 luglio. Guarda caso proprio come il numero di maglia di Dybala, già sponsorizzato dall'Adidas. (...)

(corsport)