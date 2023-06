La lunga estate: raduno i primi di luglio. Algarve prima dell'Asia?

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Un'estate ancora da definire, un programma che dev'essere completato ma l'estate della Roma 3.0 di José Mourinho inizia a prender forma. Un fisiolo-gico ritardo dovuto sia alla questione legata al futuro del tecnico portoghese, oramai definita negli ultimi giorni. (...) Non c'è ancora comunicazione ufficiale ma presumibilmente la sta-gione giallorossa dovrebbe ripartire nei primi giorni di luglio, intorno al 10 luglio, due settimane prima della partenza per la tournée asiatica. Ma nella testa di Mourinho c'è ancora l'opzione di riportare la squadra per una settimana a lavorare nel tanto amato Algarve: ipotesi che verrà vagliata nei prossimi giorni, cercando di accontentare i desideri del tecnico portoghese. (...) Poi la squadra di Mourinho partirà alla volta dell'Asia per dar vita ad una tournée che prevede tre appuntamenti. Il 26 luglio sfiderà

il Tottenham del neo tecnico Ante Postecoglou nel meraviglioso impianto del Singapore National Stadium- (...) Poi ci sarà lo spostamento in Corea del Sud dove il 29 luglio i giallorossi affronteranno un'altra squadra inglese, il Wolverhampton, all'Incheon Munhak Stadium, teatro anche della sfida dell agosto contro la squadra di casa, l'Incheon Utd. (...)