La giustizia senza misura

[...] Quando un sistema entra in crisi, perché manca di capacità autocritica e non riesce a gestire i conflitti che si producono al suo interno, la scelta di una vittima sacrificale è la soluzione più spiccia per ristabilire l'equilibrio perduto. Questo schema è perfettamente applicabile al comportamento della giustizia sportiva europea nei confronti di Mourinho. La cui severissima punizione occulta l'analisi dell'inadeguatezza della UEFA, che hanno esposto l'arbitro all'assedio degli ultrà giallorossi durante il transito in aeroporto. E copre anche i limiti tecnici di una designazione arbitrale del tutto infelice per una gara di quel rilievo. Potrebbe dirsi che il capro espiatorio ci ha messo del suo. [...] Tuttavia la locuzione "fottuta disgrazia", uscita dalle labbra del portoghese, è meno offensiva di quanto sembri a prima vista: Taylor è stato per la Roma una dannata sventura. [...] Non c'è violenza ma angoscia nelle sue parole, che restano offese. Ma che una giustizia serena avrebbe censurato con un turno di squalifica. [...]

(corsport - A. Barbano)