La (difficile) missione di Tiago Pinto: 10 milioni di plusvalenze entro sabato

Dopo gli arrivi di Aouar e Ndicka a parametro zero, Tiago Pinto sta ora pensando alla cessioni, con 30 milioni di plusvalenza da incassare entro il 30 giugno. Tahirovic ne ha portati 5 firmando per l'Ajax, Kluivert 11 con la cessione al Bournemouth e si spera di riceverne altri 6 dal Celta Vigo per Carles Perez. Per i 10 milioni rimanenti si sta trattando con il Sassuolo per Volpato e Missori.

Dopo il rinnovo di Smalling si sta lavorando per Llorente ed El Shaarawy, con Tiago Pinto che sta convincendo il Leeds a rinnovare il prestito del difensore spagnolo e scoprendo che l'esterno Kristensen può liberarsi in prestito in caso di retrocessione del club inglese. Per El Shaarawy invece è stato già trovato un accordo per il rinnovo fino al 2025. Per quanto riguarda le cessioni invece Ibanez partirà solo in caso di offerta da 30 milioni, mentre Spinazzola piace agli arabi e partirebbe per 15 milioni, visto il contratto in scadenza.

(Libero)