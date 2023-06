La delusione viaggia dalla Budapest tutta giallorossa all'Olimpico pieno

No, così no. Maledetti rigori, come 39 anni fa. E pensare che era stato tutto così bello: la vigilia, l'attesa, l'inizio, la coreografia, la sensazione di una serata magica e gli inni cantati a squarciagola. Era tutto perfetto, e invece no. Ora c'è un altro pezzo di storia, tristemente molto più noto, che riempie di questa notte il sogno diventato incubo, i maledetti rigori di Roma-Liverpool del 1984. A fine primo tempo qualcosa è cambiato, poi l'autorete di Mancini ha fatto crescere quella sensazione di disagio, incertezza e preoccupazione.

Che strano il calcio. In questa sua perfida capacità di trasformare la gioia in una delusione che ora imprigiona gli sguardi e le parole. Sarà difficile dimenticare la crudeltà dei calci di rigore, un evento che tira giù dalla soffitta l'incubo di 39 anni fa.

(gasport)