La Dea balla sulle punte. Belotti? Al momento è no

[…] In questi giorni il nome di Belotti viene avvicinato nuovamente alla Dea, come possibile alternativa per Hojlund nel caso di cessione di Zapata. Il bomber bergamasco (30 anni a dicembre, due anni e mezzo più giovane di Zapata) sembra in uscita dalla Roma, con il possibile arrivo di Scamacca, e cerca una collocazione in un club impegnato nelle coppe europee. Difficile però che possa approdare a Bergamo, per ragioni anagrafiche. L'operazione non sarebbe a costo zero, dato il contratto biennale che lega Belotti alla Roma. e la dirigenza nerazzurra è orientata a investire solo su giocatori under 25 come i vari El Bilan Tourè, classe 2001, o Matej Jurasek, vent'anni ancora da compiere.

(Il Giorno Sport)