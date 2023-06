La clausola di Dybala è un rebus

La Roma ha preso Aouar, sta per chiudere per Ndicka e potrebbe acquistare anche Tielemans, ma la concorrenza per il centrocampista belga è alta e piace a Milan e Aston Villa. I giallorossi, però, hanno bisogno di fare soldi e il futuro di tutti è in bilico, compreso quello di Dybala, il quale potrebbe trasferirsi in un club estero in caso di pagamento della clausola rescissoria da 12 milioni entro il 30 luglio. Per far cadere entrambe le clausole (ce n'è una da 20 milioni anche per l'Italia), la Roma dovrebbe alzare lo stipendio della 'Joya' da 3,8 milioni a 6. Una mossa che converrebbe anche alla società poiché così potrebbe eventualmente cedere il calciatore a una cifra molto più alta.

L'argentino non è stato convocato per le amichevoli contro Australia e Indonesia, motivo per cui si presenterà al raduna di Trigoria il 10 luglio.

(Il Messaggero)