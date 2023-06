La Champions manca da 5 anni. Budapest amara

Rimandata. Non a settembre, ma al terzo anno di gestione portoghese. La stagione della Roma raggiunge a stento la sufficienza, seguendo la regola aurea del suo allenatore. Contano i risultati e quelli stagionali dei giallorossi raccontano un sesto posto in classifica, una finale di Europa League (persa) e un’eliminazione prematura dalla Coppa Italia. [...] Gli obiettivi erano altri: per la proprietà la qualificazione in Champions League, per Mourinho vincere un altro trofeo. L’annata appena finita ha visto due grandi bivi: ad inizio febbraio, con la sconfitta contro la Cremonese e il 20 aprile, al fischio finale di Roma-Feyenoord. Il giorno della qualificazione in semifinale, degli infortuni in serie. Ma soprattutto della scelta. Tutto sull’Europa League, lasciando le briciole al campionato. [...] Il salto di qualità atteso è arrivato in Europa, senza l’acuto finale. Ma dopo 5 anni senza Champions servirà cambiare passo in Serie A.

(La Repubblica)