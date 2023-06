Kristensen si fa presto. Pinto chiama Sassuolo

Non è la settimana giusta per avere fretta, almeno sul fronte degli acquisti. La Roma è impegnata fino a venerdì nell'esclusivo bisogno primario, cioè vendere per riequilibrare i conti e presentarsi all'ispezione Uefa con le spalle larghe. Oggi ad esempio Tiago Pinto conta di chiudere la pratica Sassuolo, sistemando l'accordo per i trasferimenti di Volpato e Missori. Si dovrebbe chiudere per una cifra superiore al previsto, 11 milioni più bonus per la coppia. […] Tiago Pinto e Mourinho hanno già scelto un uomo di fascia destra che può servire: si tratta di Rasmus Kristensen, con il quale è stato già raggiunto un accordo. La Roma non ha dovuto neppure trattare con il Leeds perché i giocatori, in quel club, possono sfruttare una clausola speciale che consente di liberarsi da ogni vincolo per un anno in prestito a causa della retrocessione dalla Premier League. Per la stessa ragione, sempre in prestito, tornerà anche Diego Llorente. Ma a Tiago Pinto, come ai Friedkin, i buoni rapporti interessano, perciò la Roma cercherà un'intesa che possa accontentare anche il Leeds.

(corsport)