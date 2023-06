Kristensen ha detto sì a Mourinho

La Roma è pronta ad accogliere Rasmus Nissen Kristensen, esterno destro del Leeds che ha accettato di trasferirsi a Trigoria dopo una trattativa lampo con Tiago Pinto. Il gm ha strappato il “sì” del giocatore al trasferimento, ma non ancora quello del club. Un primo approccio c’era stato la scorsa estate quando il venticinquenne danese militava nel Salisburgo, poi però i soldi della Premier avevano avuto la meglio e si era trasferito per 13 milioni in Inghilterra. Quest’anno la storia è cambiata, perché il Leeds è retrocesso in Championship e ha bisogno di liberarsi di alcuni ingaggi pesanti, oltre che di calciatori che non potranno far parte del progetto tecnico del prossimo anno. Tra questi, oltre a Llorente, c’è proprio Kristensen, esterno destro alto 190 centimetri, grande fisicità e duttilità. [...] Incassato l’accordo con il giocatore, Tiago Pinto dovrà trovare quello con il club: la trattativa si basa su un prestito con diritto di riscatto, ma gli inglesi vorrebbero l’obbligo vincolato alle presenze. [...] E sempre dal Leeds è a un passo il ritorno di Llorente. Trovato l’accordo con il giocatore, va solo definito quello con il club. A fare spazio al danese dovrebbe essere Karsdorp. La valutazione della Roma è di 10/12 milioni, ma l’infortunio al ginocchio e la seguente operazione l’hanno tenuto in infermeria da metà marzo a fine campionato. Difficile, dunque, trovare un acquirente disposto a investire una cifra simile su un calciatore che ha visto più partite dalla tribuna che sul campo. [...]

(Il Messaggero)