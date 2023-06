Il giovane centrocampista Tahirovic è ufficialmente dell’Ajax, l’attaccante olandese Kluivert è ad un passo dal Bournemouth. [...] Si muove qualcosa anche per Villar, per cui c’è stata una manifestazione d’interesse da parte del Paok. Ancora bloccata la doppia trattativa col Sassuolo per Missori e Volpato, per cui non c’è ancora accordo sul prezzo. Per quanto riguarda Carles Perez, la Roma fa trapelare un certo disappunto per l’atteggiamento del Celta Vigo. [...]

(corsera)