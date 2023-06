Kluivert oggi passa al Bournemouth. Piace il brasiliano Savio del Troyes

Nella giornata odierna dovrebbe arrivare l'ufficialità della cessione di Justin Kluivert al Bournemouth per 11 milioni di euro più uno di bonus e la Roma incasserà oltre 8 milioni di plusvalenza. La società giallorossa, inoltre, sta per chiudere con il Sassuolo anche per Cristian Volpato e Filippo Missori. Continua la trattativa con il Celta Vigo per Carles Perez, il quale viene valutato 8 milioni.

Nei giorni scorsi è stato offerto Donny van De Beek del Manchester United, ma al momento non interessa particolarmente. Piace molto, invece, Savio del Troyes.

(gasport)