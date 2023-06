Kluivert, il giramondo da record. AI Bournemouth chiude il cerchio

Il giro dellEuropa del calcio che conta in cinque anni. A Willy Fog potrebbero sembrare molti, eppure quello di Justin Kluivert è un record. Il prossimo mesi di agosto, quando farà il proprio debutto con la maglia del Bournemouth , l'ex attaccante della Roma diventerà il calciatore più giovane ad aver giocato nei cinque principali campionati del vecchio continente. (...) Anche nella capitale, Justin i è riuscito, quantameno, a stabilire un primato di precocità, quello del calciatore più giovare ad aver segnato un gol in Champions League con la maglia giallorossa. Le cose, però, in serie A non andarono com'era lecito aspettarsi da quello che nell'estate del 2018 era considerato una delle grandi promesse del calcio mondiale. La Roma infatti, era riuscito a soffiarlo a diversi top team europei che, così come Monchi, avevano messo gli occhi su di lui. E cosi, dopo averci provato due anni i giallorossi lo hanno spedito in Erasmus per tre anni di fila: Lipsia, Nizza e Valencia, le sue destinazioni provvisorie. Più che a formarsi, però, la società capitolina lo ha mandato in giro per l'Europa con la speranza di venderlo a titolo definitivo a fine stagione. Ma, per ragioni diverse, non è mai successo. In Spagna, Justin era riuscito finalmente a convincere un po' tutti, dagli allenatori ai tifosi, ma le drammatiche condizioni economiche del club lo hanno (re)spinto di nuovo a Roma. E la verità è che nella capitale ci è rimasto davvero poco. L'offerta giusta (11 milioni più bonus) è arrivata, appunto, dal Bournemouth. (...)

(tuttosport)