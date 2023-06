Juventus: rispunta Zaniolo per il dopo Di Maria

(...) Non è ancora tempo di affondi, ma le valutazioni sono tante. E a Torino registrano con piacere i segnali che giungono da Madrid e Istanbul. Per Morata e Zaniolo la Juve resta la Juve, anche senza la Champions League. Dopo il divorzio invernale dalla Roma, Zaniolo è ripartito dal Galatasaray e ha conquistato il campionato turco. «È un nostro giocatore ed è giovane, speriamo di superare i preliminari e giocare la Champions» , ha detto ieri a Sky Sport Cenk Ergun, il d.s. del club di Istanbul. La permanenza dell'ex romanista al Galatasaray è possibile, ma tutt'altro che scontata. Zaniolo, quando a gennaio si è trasferito sulle rive del Bosforo, ha concordato una clausola rescissoria da 30 milioni con i campioni di Turchia. Cifra non disumana per le potenzialità del ragazzo, ma comunque alta per la Juventus e probabilmente per qualsiasi società italiana. Ma se i bianconeri - e non solo loro - restano vigili su Zaniolo è perché secondo i ben informati uno sconto del Galatasaray è possibile e l'affare potrebbe essere impostato anche attraverso un prestito con diritto/obbligo di riscatto. La Juventus non ha ancora approfondito così nei dettagli la situazione dell'ex Roma, ma di sicuro quello di Nicolò è uno dei profili valutati per sostituire Angel Di Maria. (...)

(gasport)