Juve-UEFA, prove di pace: rinuncia alla Conference?

Serata con il giallo. Ieri, intorno alle ore 20, nella schermata dedicata alle società qualificate per la prossima Conference League non vi era il logo della Juventus, successivamente inserito alle 22. "Errore umano", si affrettano a segnalare dalla UEFA. In realtà, però, potrebbe aver anticipato l'epilogo delle indagini dell'organo europeo sui conti della società bianconera. La Vecchia Signora e il presidente Ceferin stanno trattando intorno a un tavolo una sorta di patteggiamento. Una delegazione composta da legali e dirigenti, infatti, da Torino si è recata a Nyon per lavorare a un accordo che possa mandare in archivio una volta per tutte il fascicolo aperto sulle "potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul FFP". La strada è tracciata dal passo indietro della Juventus sul fronte Superlega e ora sul piatto ci sarebbe la rinuncia volontaria all'imminente Conference League, così da scontare una sorta di "ban" di un anno dalle competizioni UEFA.

(tuttosport)