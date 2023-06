Juve-Roma stavolta vale la Coppa Italia

IL TEMPO (M. VITELLI) - Oggi alle 16:30 (diretta La7 e TimVision), la Roma scende in campo all'Arechi di Salerno contro la Juventus per la finale della Coppa Italia. Dopo il trionfo in campionato, quello nella Supercoppa italiana e l'ottimo percorso in Women's Champions League terminato solo al cospetto del Barcellona, le ragazze di Alessandro Spugna vogliono ora il terzo trofeo della stagione.

Non sarà facile, ma l'allenatore delle giallorosse ci crede. «La Coppa Italia è un trofeo al quale teniamo particolarmente - sottolinea - vogliamo fare una grande partita». La Juventus è un'avversaria pericolosa. «Non c'è una favorita - spiega Spugna - noi arriviamo a questa partita dopo un campionato vinto, loro sono una squadra che in questi anni ha sempre dimostrato di essere forte. Ci conosciamo bene, sappiamo tutto di tutti». Per la Juve è l'ultima chance della stagione di vincere qualcosa. «Vero - conclude il mister delle capitoline - c'è da temerla, perché è una squadra composta da giocatrici forti e allenata molto bene».

In casa Juve, mister Montemurro è pronto alla battaglia. «Siamo pronti e questa pressione per noi è un privilegio - le sue parole - vogliamo dare il massimo, in sfide come questa la differenza la fa saper gestire i momenti della gara. Chi lo farà meglio vincerà». Accanto a Montemurro, in conferenza, la capitana Sara Gama. «Prima di queste partite non c'è molto da dire - sottolinea - bisogna solo raccogliere le energie e dare tutto. Finora abbiamo sempre vinto trofei? La storia deve aiutarci, non essere un peso».