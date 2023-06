Joya al centro di tutto. La Premier chiama ma Dybala preferisce ancora la Roma

In una Roma che cerca i tasselli giusti da mettere al posto giusto, le certezze da cui ripartire affiorano lentamente qua e là. E una di queste è ovviamente Paulo Dybala. Nonostante la clausola, l’interesse della Premier (e non solo) e un contratto all’orizzonte da rimodulare. Ma Paulo ieri è partito per le vacanze sereno e agli amici più stretti ha lasciato un messaggio in codice: "Ci rivediamo a inizio luglio". (...) Ieri, quindi, Dybala e Oriana hanno fatto le valigie, chiuso la casa di Casal Palocco, sistemati gli amati cani (Bowen e Kaia) e sono partiti per le vacanze, destinazione Miami. (...) Il 23 giugno Dybala sarà a Orlando per l’evento benefico organizzato da Ronaldinho ed a cui prenderanno parte anche tanti altri campioni ed ex giocatori (tra cui Ronaldo, Roberto Carlos, Emerson, Higuita, Rivaldo, Okocha, Valderrama e Dida, oltre ad altre stelle del calcio moderno come Vinicius, Joao Felix e Militao). Quindi nella prima settimana di luglio Paulo sarà di nuovo a Roma, per mettersi a disposizione di Mourinho, a Trigoria. (...) Nel frattempo, però, è ovvio che siano in tanti in giro per il mondo a interessarsi sul futuro di Paulo. Anche perché la famosa clausola da 12 milioni di euro ingolosisce assai, soprattutto all’estero. Nell’accordo, infatti, Dybala ha libertà di scelta per le squadre extra-Italia (e la Roma dovrebbe riconoscergli anche una percentuale sulla cessione), mentre per quelle del nostro campionato il club ha la possibilità di "annullarla" alzando la parte fissa dello stipendio da 4 a 6 milioni di euro. Da un paio di giorni girano voci su come anche Dybala possa essere entrato nei radar dell’Arabia Saudita, ma ieri il suo agente, Jorge Antun, ha chiarito: "Paulo non ha parlato con nessuno e non ho ricevuto chiamate o offerte dai club sauditi". Un paio di club di Premier League (ma non tra quelli che giocheranno la prossima Champions League) si sono già mossi per capire la situazione attuale della Joya. Che, però, è appunto partito per Miami convinto di tornare felicemente a Roma. (...) Tiago Pinto, intanto, ha già fatto sapere all’entourage dell’argentino che per il rinnovo se ne parlerà probabilmente in quei dieci giorni che precederanno l’inizio della nuova stagione (con il ritiro fissato per il 10 luglio). (...)

(gasport)