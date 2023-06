José si dimette dal Football Board dopo la squalifica: "Non ci credo più"

Lo strappo adesso è quasi definitivo. Il rapporto tra José Mourinho e la UEFA è ai minimi storici, tanto che l'allenatore della Roma ha deciso di lasciare il Football Board, l'organismo nato per cercare di studiare e analizzare il mondo del calcio con l'obiettivo di renderlo migliore. Lo Special One ha comunicato la sua scelta tramite una lettera inviata a Boban, head of football dell'UEFA. Tutto questo arriva a pochissimi giorni dalle quattro giornate di squalifica in campo europeo rimediate da Mourinho in seguito all'attacco contro l'arbitro della finale di Europa League, Taylor. La Roma sta già lavorando al ricorso.

Il tecnico giallorosso si trova in questo momento in Portogallo e ieri è arrivato in terra lusitana anche Dan Friedkin, distante 55 chilometri da Setubal, dove si trova Mou. Alcune voci riportano che ci sarebbe stato un incontro a cena tra i due.

(gasport)