Intrigo Frattesi

(...) Tra Roma e Sassuolo l’asse si rafforza: ieri a Milano i due dirigenti, Tiago Pinto e Giovanni Carnevali, hanno formalizzato l’accordo per il trasferimento dei giovani Volpato e Missori per 10 milioni, più il 15 per cento sulla futura rivendita che sarà girato alla Roma. (...) Fin qui i fatti. Come è un fatto acclamato l’intesa verbale raggiunta da Giuseppe Riso, procuratore di Frattesi, con l‘Inter. Ma la Roma cerca proprio quel tipo di centrocampista: dinamico, aggressivo, prolifico. E sull’ex diamante del vivaio vanta la proprietà del 30 per cento del cartellino. Tiago Pinto ha ribadito a Carnevali la posizione: se lo volete vendere a 40 milioni, noi ci prendiamo i nostri 12 e ci ritiriamo in buon ordine. Se invece la valutazione scende a 30, la Roma c’è. (...) Esistono altre opportunità per la Roma. Non tanto Viña, che piace al Bournemouth ma ha un valore contabile alto e quindi non garantirebbe plusvalenze anche in caso di cessione, e neppure Shomurodov, che non ha mercato dopo i sei mesi deludenti nello Spezia. (...)

(corsport)