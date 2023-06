Inter, Frattesì: Davide si è promesso ai nerazzurri, affare da 35 milioni. Ma serve cedere

L'Inter e Frattesi si sono detti sì, il centrocampista ha scelto i nerazzurri e i due club hanno trovato un accordo di massima di 35 milioni: prestito con obbligo e l'attaccante Samuele Mulattieri nella trattativa (valutato 5 milioni). Prima però serve una cessione e per questo Zhang non ha dato ancora il suo ok alla trattativa. Non si transige dal regime di autofinanziamento, come spiegato dal presidente nel vertice di martedì scorso. Una situazione che ricorda quella di Bremer la scorsa estate, con la differenza che Frattesi è cercato da molti più club.

L'ultima squadra che ci sta provando è il Milan, che di recente ha chiesto un incontro con Carnevali per il centrocampista. Il giocatore ha le caratteristiche giuste per i rossoneri soprattutto dopo l'infortunio di Bennacer. Poi c'è la Juventus, che rispetto alle altre ha dato fin da subito maggiore disponibilità economica. Tra queste poi non va esclusa la Roma, che rispetto alle altre detiene un 30% da sfruttare sulla futura rivendita del giocatore. Da escludere le possibilità estere, per volontà del giocatore stesso.

Per l'Inter il problema cessioni sarebbe stato risolto con Onana, anche se il Chelsea non ha fatto ulteriori passi in avanti, così come per Dumfries. Correa potrebbe uscire, ma solo in prestito. Su Brozovic i nerazzurri sono disposti ad ascoltare proposte, con diversi club arabi interessati.

(Gasport)