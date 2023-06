Incontro Mou-Pinto a Londra, c’è l’ok del tecnico su Scamacca

Entrambi a Londra. José Mourinho e Tiago Pinto. Un incontro che ha confermato come l'allenatore e il gm continuino a lavorare insieme, aggiornandosi sia sul mercato in entrata e in uscita. Un mancato incontro avrebbe stupito, con mille ricostruzioni sul perché non si fossero incrociati. Il futuro del tecnico però non è in dubbio, date le recenti conferme verbali e gestuali del portoghese e il rifiuto all'offerta faraonica degli Emirati Arabi. Con il gm si è parlato principalmente di mercato: Gianluca Scamacca piace al tecnico che ha dato il suo assenso, il portoghese non vuole arrivare a metà luglio senza l'acquisto del centravanti. La trattativa però è tutt'altro che semplice, bisognerà convincere il West Ham ad aprire al prestito dopo i 42 milioni spesi la scorsa estate dal club inglese per acquistarlo. Si punterà sulla volontà chiara dell'attaccante, tornare a Roma a qualsiasi costo.

Domani Tiago Pinto tornerà nella capitale ma prima farà altri incontri per il mercato in uscita. Si registrano passi avanti per la cessione di Kluivert al Bournemouth per circa 10 milioni e si è parlato di Matias Vina. Il club inglese non ha esercitato il diritto di riscatto sul terzino ma resta interessato, seppur con basi economiche diverse (7-8 milioni). Il giocatore sarebbe felice di tornare in Inghilterra. Stesso discorso per Reynolds, di ritorno dal prestito al Westerlo con Pinto che non vuole meno dei 7 milioni richiesti per cedere l'americano a titolo definitivo (su di lui tre club di Championship). Infine per quanto riguarda Villar si prospetta una cessione a titolo definitivo in Italia, con Cagliari e Genoa interessate.

(La Repubblica)